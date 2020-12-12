السودان: تسجيل (4) وفيات و (303) إصابة جديدة بكورونا

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل (303) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات، و 372 حالة تعافي ، وذلك حسب التقرير الوبائي للوزارة الصادر اليوم وفقا لنتائج الفحوصات ليوم الخميس 10 ديسمبر 2020.

وبذلك يرتفع اجمالى العدد التراكمي للاصابات منذ بداية الجائحة الى (21147) متضمنة (1344) وفاة ، فيما بلغت جملة المتعافين (12227) متعافيا.

فيما سجل التقرير الوبائي (4) حالات وفاة، جميعها بولاية الخرطوم، وسجل التقرير الوبائي ليوم الأربعاء 8 ولايات سجلت إصابات جديدة من جملة ال 18 ولاية بالبلاد، وسجلت ولاية البحر الأحمر يوم الخميس 21 إصابة كأعلى ولاية بعد الخرطوم.