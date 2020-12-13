حمدوك إلى أديس أبابا في زيارة تمتد ليومين

الخرطوم: السوداني

غادر صباح اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك إلى أديس أبابا، في زيارة تستغرق يومين.

وتأتي الزيارة الرسمية لبحث مُختلف القضايا الإنسانية والاقتصادية والسياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية وعلى مستوى القارة وسُبُل تعزيزها والتنسيق حولها، بما يخدم أمن واستقرار الشعبين الشقيقين.

يرافقه فيها كل من وزير الخارجية المُكلّف عمر قمر الدين، ومدير جهاز المخابرات العامة، الفريق أول ركن جمال عبد المجيد، ونائب رئيس هيئة أركان قوات الشعب المسلحة للعمليات الفريق ركن خالد عابدين الشامي، واللواء ركن ياسر محمد عثمان، مدير هيئة الاستخبارات العسكرية، وكان في وداع رئيس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، وزير شؤون مجلس الوزراء.