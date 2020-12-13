استمرار تراجع الدولار لـ(264)جنيهاً بالسوق الموازي

الخرطوم :الطيب علي

تراجعت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي أمام الجنيه إلى (264)جنيهاً للبيع وسط استمرار تحسن حجم المعروض وانخفاض الطلب.

وطبقاً لمتعاملين تحدثوا لـ السوداني فإن سعر البيع للدولار سجل 264جنيهاً والشراء 262جنيهاً بينما سجل سعر البيع للريال السعودي 70جنيها والشراء 69جنيها وبلغ سعر البيع للدرهم الاماراتي 71جنيها والشراء 70جنيها.

وارجع المتعاملون انخفاض أسعار العملات الأجنبية لتراجع حدة الطلب هذه الأيام مقارنه بالفترة الماضية متوقعين مزيداً من الانخفاض حال استمرار تراجع الطلب.