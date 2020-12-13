شكاوى من ظاهرة تحديد سعرين للسلع بأسواق الخرطوم

الخرطوم : عبيــر جعفر

تشهد اسواق العاصمة الخرطوم حالة هدوء في حركتي البيع والشراء وكساد وارتفاع في الاسعار وعزا معظم التجار الزيادة لانعدام الرقابة ما ساعد على وضع سعرين لبعض السلع خلال ساعات اليوم وأبرزها السكر .

وأشار تاجر سلع بالخرطوم سليمان احمد لـ(السوداني) الى ان هنالك انكماشا في السوق واحجاما عن الشراء ، مضيفا ان التضخم ادى لارتفاع كبير في اصناف السلع ومنها الزيت، مبينا ان سعر ربع البصل قفز لـ(500) جنيه للربع اما دقيق زادنا (160) جنيها للكيلو ، واوضح بان نهاية كل سنة تطبق زيادة في الاسعار ، فيما استقر سعر صابون الغسيل في (40) جنيها للقطعة (و800) جنيه للكرتونة .

وقال تاجر بسوق بحري ابراهيم علي لـ(السوداني) امس ، ان هنالك ارتفاعا في الاسعار وخاصة الزيوت وتراجع القوى الشرائية، مبينا زيادة لبن البدرة وسعر (2) كيلو وربع لـ (4) آلاف جنيه اما سعر كيلو السكر (150) جنيها وسعر كيلو العدس (270) جنيها ، واوضح بان التضخم فاقم من اسعار السلع ، وقال ان هنالك توقعات بزيادة الاسعار في حال عدم السيطرة على الاسواق.

وتحدث تاجر سلع بحلة كوكو محمد الجاك الى ان هنالك ضعفا في الحركة التجارية ووفرة في البضائع وارتفاع في الاسعار وقال إن انعدام الرقابة على الاسواق انعكست على ضعاف النفوس بزيادة الاسعار لاكثر من مرتين وخاصة في سلعة السكر على حد قوله ، مبينا زيادة في زيت الفول لـ (8) آلاف جنيه للجركانة عبوة (36) رطلا والزيت الابيض (7,800) جنيه وقال ان شاي الغزالتي استقر في (300) جنيه لعبوة (450) جراما سعر القطاعي . ،متوقعا زيادة جديدة نتيجة لارتفاع اسعار الوقود والتي تؤثر على ترحيل البضائع لاضافة التكلفة على السلعة.