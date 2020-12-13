ضمن التحضيرات للبطولة الإفريقية: الهلال يكتفي بمواجهتي (فهود الشمال) و (أسود الجبال) قبل نزال الأبطال

الخرطوم: السوداني

رفع فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال عصر أمس من نسق التدريبات التحضيرية على ملعبه في أمدرمان من أجل الإعداد لمواجهة فريق الاشانتي كوتوكو الغاني في ذهاب الدور الأول لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، وشهدت الحصة التدريبية للهلال استهلالية معنوية من قبل الجهاز الفني للفريق الأزرق الذي سعى لإدخال اللاعبين في جو التدريبات بمحاضرة مهمة، تحدث فيها زوران بحضور الطاقم الفني المعاون له مع اللاعبين عن أهمية ضرورة الاستفادة من التدريبات القادمة والتحضير لمواجهة الفريق الغاني التي يبحث فيها الهلال عن تحقيق الانتصار وتعزيز الحظوظ في بلوغ مرحلة المجموعات.

عقب المحاضرة المعنوية اتجه اللاعبون لتنفيذ تمارين بدنية في كامل الملعب واستخدم مدرب الأحمال التونسي مهدي بن مرزوق الشواخص والعلامات في زيادة المخزون البدني للاعبين بتمارين متنوعة في حين تدرب حراس المرمى تحت إشراف مدرب الحراس وقسم اللاعبون إلى مجموعتين لإجراء تمارين تكتيكية وبدأ الإطار الفني لفريق الهلال متشدداً في مسألة التنفيذ السليم لبعض التدريبات الفنية، ليختتم التمرين بتقسيمة شهدت تألق جماعي للاعبين.

هذا وسيؤدي الهلال عصر اليوم تجربة إعدادية ثانية أمام الأمل عطبرة سيعمل من خلالها الجهاز الفني للهلال على مواصلة استكشاف أداء اللاعبين قبل الصدام الإفريقي المرتقب.

على صعيد متصل أعلن القطاع الرياضي بنادي الهلال أن الفريق سيلعب مباراة ودية ثالثة أمام هلال كادوقلي قبل السفر إلى غانا لمواجهة فريق الأشانتي كوتوكو في ذهاب الدور الأول من دوري أبطال إفريقيا، وتقرر أن تلعب ودية أسود الجبال عصر الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثالثة بإستاد الهلال.