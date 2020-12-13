السوباط يكتسب عضوية الهلال

اكتسب السيد هشام حسن محمد أحمد السوباط رئيس لجنة تطبيع نادي الهلال عضوية النادي الأزرق صباح امس السبت وذلك بحضور عضو اللجنة ومقرر لجنة العضوية المهندس رامي كمال وقد حملت عضويته الرقم

(65777) وعبّر السوباط عن سعادته الكبيرة بتعزيز حبه وارتباطه بالنادي الأزرق مؤكداً أنه سيظل جندياً وفياً من جنود الهلال مناشداً كل الاهلة بممارسة حقهم الديموقراطي بإكتساب العضوية باعتبارها شرف لكل هلالي وعنوان انتماء صادق مشيداً بأعضاء اللجنة على العمل المنظم الذي يقومون به تجاه القاعدة الهلالية العريضة.

هذا وكان عضوا نادي الهلال عبدالوهاب أحمد عبدالله وحسن أبوتلة قد قاما بتزكية السيد هشام السوباط في الاورنيك الخاص بإكتساب عضوية نادي الهلال.