الاتحاد السوداني يطالب الكاف بحل أزمة “الجوهرة الزرقاء”

طالب الاتحاد السوداني لكرة القدم الاتحاد الإفريقي “كاف” بحل مشكلة مباراتي الأمل عطبرة والمريخ، المقررتين على إستاد الجوهرة الزرقاء في مدينة أم درمان.

ويلتقي الأمل مع ساليتاس البوركيني، في دور الـ32 من الكونفدرالية، يوم 22 من الشهر الجاري، بينما يستضيف المريخ نادي إنييمبا النيجيري في الدور نفسه بدوري الأبطال، في اليوم التالي.

وتكمن المعضلة في أن إنييمبا الذي سيحل ضيفا على المريخ، يجب أن يتدرب على ستاد المباراة، قبل يوم على إقامتها وفي توقيتها، وهو ما يتعارض مع مواجهة الأمل عطبرة في الكونفدرالية.

من جهته، قال محمد تاج السر، الأمين العام للأمل عطبرة، لكووورة اليوم السبت: “نحن على علم بخطاب الاتحاد السوداني للكاف، بشأن مشكلة التعارض”.