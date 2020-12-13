التبلدي ينازل الخرطوم وديا اليوم

عاد هلال الابيض للتحضيرات عصر أمس السبت بملعب جامعة السودان بعد راحة خلدت لها المجموعة الجمعة عقب عمل شاق طيلة الاسبوع الماضي اختتم بمواجهة الهلال الخميس الماضي وعمد الجهاز الفني على تصحيح أخطاء سلبيات مباراة الهلال وتلافي السلبيات في المستقبل واجرى تدريبات رفع معدلات اللياقة البدنية بإستخدام الكرة وتم تقسيم الفريق الى مجموعات نفذت تدريبات منوعة قبل التحول لتدريبات التنظيم وطريقة اللعب التي ينوي الاعتماد عليها امام نامينجو التنزاني .

هذا وسيخوض هلال الابيض خامس مباراة إعدادية له عصر الاحد بملعب الاسرة حيث يواجه الخرطوم الوطني في تجربة قوية لتميز فرقه الخرطوم ومن المنتظر أن يركز الجهاز الفني على منح أكبر وقت للقائمة الافريقية المغادرة الى تنزانيا لإختبارها بشكل قوي قبل التجربة الاخيرة.

وتبذل لجنة إسناد هلال الابيض بالخرطوم جهودا كبيرا في الوقوف خلف هلال الابيض في كل الأوقات بقيادة رئيس اللجنة مكي النور الذي تابع تابع مران الفريق بملعب جامعة السودان وحث عناصر الفريق على بذل قصارى جهدهم من أجل ظهور مشرف خارجيا مؤكدا وقفة كل أهل الولاية خلف الفريق ومشيدا بانضباط معسكر الفريق والعمل الكبير للجهاز الفني كاشفا عن مضاعفة الاهتمام بالبعثة قبل المغادرة الى تنزانيا.