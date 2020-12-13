زوران يشيد بهلال الابيض بشة يقدم هدية ثمينة لازرق شيكان

حرص الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للهلال على تحية أعضاء الجهاز الفني لهلال الابيض عقب نهاية المباراة الودية التي جمعت الفريقين الخميس الماضي وأنتهت بفوز الهلال بهدف وضاح وأشاد زوران بمظهر هلال الابيض وتعرف على الجهاز الفني ووصف هلال الابيض بالفريق المميز الذي سمع عنه الكثير وأبدى إعجابه بالعناصر التي تتوفر لازرق شيكان وكشف عن مواصلة اللقاءات بين الفريقين في الفترة القادمة ، وكشف محلل الاداء للهلال الكابتن محمد احمد بشير بشة عن سعادته باداء فريقه لمباراة قوية امام هلال الابيض وكشفت لهم عن الكثير من الثغرات وأكد بشة عن أهداءالجهاز الفني لهلال الابيض معلومات عن خصمه التنزاني حيث قام بتحليل خطوط وعناصر نامينجو التنزاني وسيقدمها للجهاز الفني لهلال الابيض ، وتقدم الجهاز الفني لهلال الابيض بالشكر لبشة واهتمامه بشان هلال الابيض والخدمة الوطنية التي قدمها لهم كما حيوا الصربي زوران على روحه وحديثه الطيب.