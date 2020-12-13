عودة وفد الحكومة السودانية من إثيوبيا

الخرطوم: السوداني

عاد وفد الحكومة السودانية الذي قاده رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، إلى الخرطوم عائداً من دولة إثيوبيا بعد أن أجرى مباحثات.

ودخل الوفد فور وصوله أديس أبابا عاصمة إثيوبية الشقيقة في اجتماع مشترك مع الجانب الإثيوبي، أعقبه اجتماع مغلق ضم رئيس مجلس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك ونظيره الإثيوبي د. آبي أحمد.

واتفق الجانبان على عدد من القضايا في مسار العلاقات بين البلدين، ومنها استئناف عمل لجنة الحدود واستئناف مفاوضات سد النهضة خلال الأسبوع المقبل، كما اتفق الجانبان على عقد قمة عاجلة للإيقاد.