بتوجيهات رئيس الوزراء.. مانيس يتفقّد مطار الخرطوم

الخرطوم: السوداني

تفقّد وزير شؤون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس اليوم الأحد، وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء، صالة الوصول بمطار الخرطوم الدُّولي وملحقاتها، يُرافقه مدير عام سلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان وبحضور رؤساء الأقسام والوحدات المُختلفة بالمطار من ضمنهم مُديرو الأمن والجمارك بالمطار.

ووجّه مانيس بأهمية ضمان فعالية العمل بالمطار حرصاً على أمن وسلامة المُسافرين وأمتعتهم بالبلاد بدايةً بتوجيه شركات الطيران الوطنية والعالمية العاملة بالبلاد، بالإضافة إلى الالتزام بضوابط حمل الأمتعة المُتبّعة عالمياً وعدم التهاون في ذلك مع ضرورة صيانة سُيُور تمرير الأمتعة بصالة الوصول وضمان عمل جميع كاميرات المراقبة وصيانتها بصورة دوريّة.

ووجّه مانيس أيضاً بالتواصل مع السفارات السودانية بالدُّول التي اتضح فقدان أمتعة المُسافرين الواصلين لمطار الخرطوم الدُّولي بها لأجل اطلاع السلطات المختصة بتلك البلدان على هذا الأمر، حتى يتم التوصُّل لحلول جذرية في هذا الملف بالتعاون بين جميع الأطراف.