توت قلواك يزور السعودية ويسلم رسالة من سلفا كير

الرياض: السوداني

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، بمكتبه اليوم، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية والمبعوث الخاص الفريق توت قلواك، ووزيرة خارجية جمهورية جنوب السودان بياتريسي خميسه.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المُشترك، إضافةً لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما سلّم المبعوث الخاص، وزير الخارجية رسالة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من فخامة رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير مَيارديت.

وأقام سمو وزير الخارجية مأدبة غداء تكريماً للمبعوث الخاص والوفد المرافق له. وحضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان.