(عشة الجبلية) تتصدر أعلى الشخصيات السودانية إعجابا على فيسبوك بعدد (مليون) متابع

الخرطوم: محمد الطاهر

تصدرت المطربة السودانية الشهيرة “عشة الجبلية” التي ذاع صيتها في الآونة الأخيرة بشكل لافت، أعلى الشخصيات السودانية إعجابا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتحقيق رقم قياسي وصل إلى مليون متابع.

فيما وصلت أعداد المعجبين بصفحة الموسيقار السوداني محمد الأمين 622 ألف متابع، والمطربة ندى القلعة 600 ألف، و 550 الف متابع لفنان الطمبور الشهير محمد النصري، و 370 ألف متابع للاعلامية لوشي التي كانت تتسيد في فترة سابقة منصات التواصل.

و وصلت صفحة رجل الدين الشيخ عبدالحي يوسف إلى أكثر من 400 ألف متابع، فيما وصلت صفحة الداعية الاسلامي الشيخ مهران ماهر عثمان إلى 246 ألف متابع.

وبذا تكون (الجبلية) قد احتلت المركز الأول الأكثر متابعة من بين جميع صفحات مشاهير السوشيال ميديا السودانية، للشعبية الكبيرة التي تتمتع بها في أوساط الشباب.