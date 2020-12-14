عاجل.. السفارة الأمريكية بالخرطوم: إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب ساري المفعول اعتبارا من اليوم

الخرطوم: السوداني

اعلنت السفارة الأمريكية بالخرطوم، قبل قليل، انقضاء فترة إخطار الكونغرس البالغة 45 يوما ً حول رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، حيث وقع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إشعارا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، ساري المفعول اعتبارا من اليوم (14 ديسمبر)، ليتم نشره في السجل الفيدرالي الأمريكي.

يُذكر أن مهلة الـ45 يوماً هي الفترة التي يسمح فيها للكونغرس الأمريكي بمراجعة قرار الرئيس دونالد ترمب الموقع في 26 اكتوبر الماضي بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، للاعتراض عليه.