مستشار القائد العام للجيش يعلن أسماء الضباط المفصولين تعسفيا وإعادتهم للخدمة

الخرطوم : السوداني

أكد المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العميد د.الطاهر أبوهاجة لـ(السوداني) توصية اللجنة العليا لدراسة ومعالجة قضايا المفصولين تعسفياً، بإعادة 19 ضابطاً للخدمة بالقوات المسلحة .

وشمل القرار المفصولين تعسفياً في الفترة من يوليو 1989 وحتى أبريل 2019م .

والضباط المعادون هم عميد محي الدين جاه الرسول الصديق محمد واعتبار فترته من الإحالة وحتى الإعادة إجازة بدون مرتب، والعقيد عادل عبد الله محمد جمعة الذي أوصت اللجنة بإعادته وترقيته برتبة العميد على أن يرقى لرتبة اللواء في أقرب كشف للجيش، بجانب العقيد منتصر أحمد محمد فضل الله والعقيد محمد ختم عبد ون الأمين وترقيتهما لرتبة العميد والعقيد أحمد محمد علي عثمان والعقيد صلاح الدين عثمان علي طه وإعادة المقدم حمد النيل حسن حبيب الله الحسن وترقيته لرتبة العقيد ويرقى في أقرب كشف لرتبة العميد، وأوصت اللجنة بإعادة الرائد حمزة محمد خليفة حمزة والرائد ظامير اسحق حسين الدود وإعادة النقيب أكرم الهادي الكامل أبو القاسم والنقيب مبارك محمد عبد الرحيم محمد والنقيب محمد يحي الأمين محمد والنقيب عبد الله أحمد عبد الله أحمد والنقيب الرازي يحيى أحمد فضل الله والنقيب منذر السر إبراهيم يوسف، للخدمة واعتبار فترتهم اجازة بدون مرتب. وأوصت اللجنة بإعادة النقيب محمد حسن محمد أحمد بدر وترقيته لرتبة رائد كما أوصت اللجنة بإعادة ملازم أول محمد عمر مصطفى محمد وملازم اول مصطفى عبد الله عبد الحليم عبد الله وملازم اول زاهر عمر محمد الأمين أحمد، للخدمة .

وأوصت اللجنة بإعادة 6 ضباط برتبة اللواء وترقيتهم لرتبة الفريق وإحالتهم للتقاعد في نفس القرار .

كما أوصت بإعادة 21 لواء للخدمة وإحالتهم للتقاعد في ذات القرار .

وأوصت اللجنة بإعادة عدد 41 من الضباط برتبة العمداء للخدمة وترقيتهم إلى رتبة اللواء وإحالتهم للتقاعد في نفس القرار .

وأوصت اللجنة بإعادة 26 ضابطاً برتبة العقيد وترقيتهم إلى رتبة (اللواء) وإحالتهم للتقاعد في ذات القرار .واوصت اللجنة بإعادة عقيد واحد إلى رتبته وإحالته للتقاعد بجانب إعادة عقيد للخدمة وترقيته إلى رتبة العميد وإحالته للتقاعد.

وأوصت اللجنة بإعادة 11 مقدما إلى الخدمة وترقيتهم لرتبة اللواء وإحالتهم للتقاعد وأوصت بإعادة 7 ضباط برتبة المقدم وترقيتهم لرتبة العقيد وإحالتهم للتقاعد .

وأوصت اللجنة بإعادة 15 من الضباط برتبة رائد للخدمة وترقيتهم لرتبة العميد وإحالتهم للتقاعد .

وإعادة 8 ضباط برتبة رائد وترقيتهم لرتبة العقيد ويحالون للتقاعد .

وأوصت بإعادة ضابطين برتبة رائد للخدمة وترقيتهم لرتبة المقدم وإحالتهما للتقاعد.

وأوصت اللجنة بإعادة 10 من النقباء وترقيتهم لرتبة العقيد وإحالتهم للتقاعد، كما أوصت بإعادة 10 ضباط برتبة النقيب وترقيتهم للمقدم وإحالتهم للتقاعد.

واوصت اللجنة بإعادة 7 ملازمين اوائل وأوصت بترقية واحد منهم إلى رتبة المقدم وإحالته للتقاعد، بجانب إعادة 3 منهم وترقيتهم لرتبة رائد وإحالتهم للتقاعد وعدلت قرار وفاة ملازم أول واحد وأوصت بتسوية حقوق ورثته وفقاً لذلك.

وأوصت بإعادة ملازم واحد للخدمة وترقيته لرتبة رائد وإحالته للتقاعد وإعادة ملازم واحد وترقيته لرتبة الملازم أول وإعادته للتقاعد.