(25) مليون دولار من الجامعة العربية لتنمية جنوب كردفان

الخرطوم : السوداني

كشف والي ولاية جنوب كردفان دكتور حامد البشير ابراهيم عن رصد جامعة الدول العربية منحة بقيمة 25 مليون دولار لتنمية الولاية باعتبارها من أكثر الولايات تضرراً بالحرب .

وأكد حامد البشير لدي مخاطبته انطلاق ورشة كتابة المشروعات بمنهج الادارة القائمة على النتائج بقاعة الشهيد فيصل بكادقلي، أمس، أن المنحة المقدمة خطوة لتثبيت أقدام الولاية في التغيير والتعمير وتمثل لحظة تأمل لإحداث التنمية بالولاية، لافتاً إلى الشروع في إعداد خطة المشروعات توطئة لتقديمها لوزارة العمل الاتحادية الأسبوع المقبل لرفعها لجامعة الدول بغرض التمويل.