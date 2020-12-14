البرهان: قرار رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب سيسهم في دعم الانتقال الديمقراطي

الخرطوم: السوداني

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح، إن قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، سيسهم في دعم الانتقال الديمقراطي، ويُعزِّز فرص نجاح الفترة الانتقالية ورفاه الشعب السوداني.

وهنأ البرهان، الشعب السوداني بخروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف في تغريدة له اليوم الاثنين، أن العمل نتاج جهد بذله ابناء البلاد وتم بذات الروح التكاملية لجماهير ثورة ديسمبر الشعبية والرسمية، شاكراً مجموعات العمل الوزارية والدبلوماسية.

في وقتٍ، شكر فيه ‏الشركاء الإقليميين والدوليين الذين دعموا السودان، والإدارة الأمريكية على اتخاذ القرار.