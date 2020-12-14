مزارعو قسم الهدي بالجزيرة : تفاقم مشكلة الري

الخرطوم : رحاب فريني

اكد مزارعو قسم الهدي بمكتب سرحان وعبد الماجد تفاقم مشكلات الري بالمشروع، متهمين مهندسي الري بالتباطوء في الحل الجذري للري، مؤكدين أن هذه المشكلة لم تحدث من قبل في بداية الموسم، لافتين الي ان العطش عادة يحدث في نهاية الموسم، مشيرين الي عدم ري القمح منذ زراعته رقم أنه الان يحتاج الي الري الثانية .

و اكد المزارع بقسم الهدي مكتب سرحان وعبد الماجد المسلمي موسي الخضر تفاقم مشكلة الري منذ بداية العروة الشتوية الحالية، وقال في حديثه ل ( السوداني ) ان هذه المشكلة لم تحدث من قبل، اضاف انعدام المياه عادة يكون في نهاية الموسم وليس في بدايته وحاليا القمح تراب لم يرو منذ زراعته ومن المفترض أن يكون حاليا في الرية الثانية، متهما الجهات المختصة بعدم الاهتمام بالري وعدم حضورها لمعرفة المشاكل، مبينا ان المساحة بمكتبي سرحان وعبد الماجد أكثر من 6 آلاف فدان

واتهم المزارع بقسم الهدي مكتب سرحان بكري محمد زين مهندسي الري بالتباطؤ في الحل الجذري للري، مؤكدا ان مشكلة العطش بالمشروع عامة في كل الاقسام، وقال ل ( السوداني ) لأول مرة تحدث مشكلة ري منذ بداية الموسم، اضاف حتى الان لم يرو القمح الرية الاولى ، مشيرا إلى التكلفة العالية للري عبر الطلمبات وان القمح يحتاج إلى 8 ريات، إضافة إلي عدم الجازولين .