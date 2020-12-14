اتفاق بين لجنة تسيير نقابة معلمي الخرطوم وجياد الصناعية

الخرطوم:يس إبراهيم

أبرمت اللجنة التسييرية لنقابة المعلمين بولاية الخرطوم اتفاقاً مبدئياً مع شركة جياد للصناعات، تم بموجبه أن تقوم الشركة بتقديم منتجاتها المختلفة للعاملين بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم تخفيفا لاعباء المعيشة .

وقال أمين مال تسييرية نقابة المعلمين عبدالله عبدالمنعم ان الاتفاق يوفر خدمات ومنتجات جياد المختلفة للمعلمين كالسلع الغذائية والسيارات والركشات والتكاتك وغيرها، تقديراً للدور الكبير الذي يلعبه المعلم في شتى المناحي والمجالات التربوية والتعليمية والمجتمعية والوطنية، وإيجاد موارد دخل إضافية تقيهم عنت الحياة ومشقاتها المتباينة، وتسهم في رفع مستوياتهم المهنية بإزالة همومهم الأسرية والحياتية، مشيرًا إلى أنهم بصدد اختيار أحد منتجات شركة جياد ليبتدروا بها عملهم الكبير هذا على أن تلحق به بقية المنتجات في مقبل الايام القادمة.

وأوضح الخضر أنه سيكون لهم لقاء آخر مع المسؤولين بشركة جياد خلال هذا الأسبوع لوضع كل التفاصيل المتعلقة بهذا الاتفاق ومعرفة الجوانب الفنية والقانونية والمالية التي تحفظ للمعلمين والشركة حقوقهم كاملة بصفة قانونية وإجرائية، ومن ضمن ذلك تحديد كيفية السداد لمختلف المنتجات عبر هذا البروتكول، منوهاً إلى استمرار النقاش حول هذا الأمر عن طريق تمويل البنوك أو عن طريق الاستقطاع المباشر من دخل المنتج نفسه الذي يختاره المعلمون من جانب استثماري بحت، قال سيتم حسم ذلك في غضون اليومين القادمين .