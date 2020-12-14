ايقاف الخطط الإسكانية الخاصة بالخرطوم للمراجعة

الخرطوم : الطيب

أصدر مدير عام وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم المهندس حسن عيسى قراراً بإيقاف أي إجراءات تتعلق بالخطط الاسكانية الخاصة لحين المراجعة ووجه القرار مدير الخطة الاسكانية رفع تقرير عن الخطط الإسكانية الخاصة كلٍ على حدة وعلى الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ.

وأصدر قراراً بالغاء القرار الإداري رقم ( ١٧٨/ ٢٠١٩م ) الصادر من مدير عام الاراضي الاسبق بتأريخ ١٩ / ٨/ ٢٠١٩ م لسنة ٢٠١٩م والخاص بتشكيل لجنة مراجعة ملفات الخطة الاسكانية شمبات ونص القرار على إيقاف أي إجراءات تتعلق بخطة شمبات وذلك لحين المراجعة وعلى الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ.