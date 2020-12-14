التش يترقب اكتمال الاجراءات للمغادرة للدوحة

يترقب لاعب المريخ احمد حامد التش استلام تاشيرة الدخول الى العاصمة القطرية الدوحة وذلك بغية المغادرة لبداية رحلة العلاج الخاصة به. وتعرض التش خلال وقت سابق لاصابة في الركبة تضاربت حولها التقارير بين الرباط الصليبي والغضروف في الركبة

. وقال مصدر رفيع برابطة المريخ بدولة قطر ان ترتيبات حضور التش تمضي على قدم وساق وبمتابعة مباشرة من رئيس الرابطة مولانا مجذوب المجذوب المتواجد بالخرطوم هذه الايام. وحرص رئيس رابطة المريخ بالدوحة على لقاء اللاعب احمد التش والتاكيد على الاهتمام الكبير الذي سيحظي به اللاعب خلال مشوار رحلته العلاجية القادمة من قبل الرابطة بالاضافة الى الاتحاد القطري لكرة القدم الذي تكفل بكافة نفقات علاجه. يشار الى ان منزل ” التش” ظل طيلة الايام الماضية يستقبل العديد من جماهير كرة القدم التي حرصت على الاطمئنان على اللاعب والتاكيد على ضرورة عودته السريعة الى الملاعب من اجل مواصلة رحلة التالق.