غوميز يخطط لظهور مغاير امام النيجيري

يخطط مدرب المريخ الفرنسي غوميز لظهور مغاير للفريق خلال مباراته القادمة امام انيمبا النيجيري. وتمكن غوميز من قيادة المريخ للصعود للدور الاول وهو الامر الذي فشل فيه عدد من المدربين خلال السنوات الثلاث الماضية. ويسعى المدرب الفرنسي لمواصلة النجاح مع الفرقة الحمراء افريقيا خلال المباراة القادمة وذلك من خلال قيادة الفريق لتحقيق نتيجة ايجابية في مباراة الذهاب المرتقبة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري بامدرمان. ويعرف غوميز الاساليب التي تنتهجها الفرق النيجيرية بملاعبها ولذلك يسعي من اجل الاستفادة من مباراة الذهاب وتحقيق نصر مريح يمكن الفريق من الدخول الى معقل انيمبا وهو في وضعية افضل من جميع النواحي. يذكر ان المريخ دخل معسكرا مغلقا بفندق كورال تاهباً للمباراة القادمة. وينتظر ان يستفيد غوميز خلال اللقاء القادم من بعض اللاعبين ابرزهم مهاجم الفريق بكري عبد القادر الى جانب مصعب كردمان وبعض الاسماء الاخرى التي دفع بها المدرب خلال المواجهات الودية الماضية. ويواصل المريخ برنامجه الاعدادي بتدريبات على فترتين يومياً كما دخل الفريق معسكراً مغلقاً وينتظر ان يؤدي تجربتين وديتين قبل لقاء الثالث

والعشرين امام انيمبا.