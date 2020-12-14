الهلال يفوز على الأمل عطبرة بهدف جيسي وديا

الخرطوم: السوداني

كسب الهلال تجربته الودية الثانية وهذه المرة على حساب ضيفه الأمل عطبرة بهدف دون رد، حمل توقيع المحترف الزيمبابوي جيسي في الشوط الاول إثر مجهود فردي رائع للظهير الأيسر أدم الدالي، وقد منح الصربي زوران الفرصة لأكثر من (20) لاعبا للمشاركة في التجربة الودية التي جرت عصر أمس بملعب الهلال في أمدرمان، وقد أفادت المواجهة الطرفين معا حيث يستعد الهلال لمواجهة الأشانتي كوتوكو الغاني بذهاب الدور الأول لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، بينما يتأهب الأمل عطبرة لمقابلة ساليتاس البوركيني في ذهاب الدور الأول لمسابقة الكونفدرالية. هذا وسيوالي الهلال اليوم الاثنين برنامج التدريبات التحضيرية بصورة يومية تأهبا لمواجهة الاشانتي الغاني، فيما تقرر أن يخوض الهلال عصر الأربعاء المقبل تجربة ودية أخيرة أمام الهلال كادوقلي يوم الاربعاء المقبل قبل السفر إلى غانا لمواجهة الأشانتي كوتوكو الغاني الاسبوع المقبل