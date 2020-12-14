الأزرق يتدرب بملعبه اليوم

يؤدي فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال مساء اليوم الإثنين حصة تدريبية تندرج ضمن إطار التحضيرات لمواجهة فريق الاشانتي كوتوتو الغاني في الثالث والعشرون من الشهر الحالي في ذهاب الدور الأول لمسابقة دوري ابطال افريقيا ، ويأتي مران اليوم ضمن إستعدادات الفرقة الزرقاء للمواجهة القادمة وعقب التجربة الودية التي خاضها الفريق الأول أمام فريق الأمل عطبرة أمس. وكان الجهاز الفني لفريق الهلال قد منح الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في مباراة الأمس الإعدادية. ومن المنتظر أن تغادر بعثة الهلال الاسبوع المقبل إلى العاصمة الغانية عبر الخطوط الإثيوبية لمواجهة بطل غانا في مرحلة ما قبل المجموعات.