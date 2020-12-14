شداد يستقبل اتحاد الجنينة

استقبل البروفيسور كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم بمكتبه أمس الأحد ، وفد اتحاد الجنينة المحلي لكرة القدم برئاسة الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، والاستاذ حسين كمال نائب الرئيس، والأستاذ محمد يحيى بابور نائب الرئيس للشئون الادارية، وتم خلال الزيارة استعراض أهداف الزيارة من جانب رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم بالجنينة، الذي أوضح أن المجلس الحالي يحظى بشباب يحتاج إلى الإلمام بما يدور في عالم كرة القدم، لذا كان طوافهم بالاتحادات المحلية لإكتساب الخبرات وتبادلها ومعرفة الآلية التي تُدار بها الاتحادات الرائدة في السودان، وما يسهم في تأهل أنديتها للدرجة الممتازة، وقال الاستاذ حسين علي حسين نائب الرئيس إن التواجد الحالي لاتحاد الجنينة لم يكن دعاية انتخابية، بل يهدف إلى بناء مستقبل لكرة القدم في غرب دارفور، وأول ذلك الوقوف على الاستادات المجازة افريقياً ليكون استاد الجنينة أحدها في المستقبل القريب، وسيكون داعماً للاتحاد باستضافة مباريات المنتخبات أو مجموعة في حال تنظيم البطولات، وتحدث الاستاذ محمد يحيى بابور نائب الرئيس للشئون الإدارية، موضحاً أن لديهم (51) نادٍ بالدرجات الثلاث، واثنى على جهود ودعم الدكتور حسن برقو الرافد المالي الأول لاتحاد الكرة، وامتدح أيضاً الدعم الكبير من الاتحاد في ظل رئاسة البروفيسور شداد للاتحادات المحلية عبر الجنيه والدولار الذي يحدث لأول مرة، وذكر بابور أن الحديث عن الانتخابات مبكر، وزياراتهم الحالية ستتواصل باتحاد الخرطوم في إطار الهدف المنشود من تبادل الخبرات وتقوية التواصل الاجتماعي، وخلال الزيارة استعرض كل مختص ملفه عن التدريب والتحكيم وقيام الورش والتعاون الكبير من جانب الخبير عامر عثمان، ووجود سبعة فرق كرة قدم نسائية. من جانبه شكر البروفيسور كمال شداد الوفد على الزيارة واثنى على جهود الدكتور حسن برقو الساعي دوماً لتحقيق الانجاز على حد تعبيره، وأفاض شداد في شرح الوضعية الجغرافية ومالآتها لإتحاد الجنينة كونه طرفي، وما يترتب على ذلك من امتيازات من جهة، ومعاناة من جهة أخرى، مناشداً بضرورة الحرص على المشاركة في برامج التأهيل بالاتحاد وناشد المرأة بانطلاقة قوية من غرب دارفور في كرة القدم النسائية، ووجه بإنشاء فرق لكرة القدم داخل الصالات، وفي الختام تم تبادل كلمات الثناء والشكر والتمنيات بالتوفيق للجميع