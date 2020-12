رئاسات اليهود في عصر الإسلام الأب البروفيسور القمص

الجاعـون: رغم أن اليهود طائفة تلتزم بدينها، وتحترم رؤساء الدين فيها، ولديهم رئيس كهنة، وكهنة وشمامسة من سبط لاوي، فأنهم غالباً ما كانوا يختارون رئيساً لهم بالانتخاب، أو بشهرة الشخص ومكانته الاجتماعية، ورئيس الجالية غير الرئيس الديني، ولكن أحياناً يكون الرئيس الديني رئيساً للجالية، وعرف اليهود قيادات مثل الجاعون، والناجد، الحاخام، والمتكلم، وكان عند اليهود بحسب بحث دكتور محسن علي شومان في كتاب اليهود في مصر العثمانية الجزء الثاني، الهيئة المصرية للكتاب2000م، ثلاثة مراكز للبحث العلمي والديني خلال الثلاثة القرون الأولى للميلاد، وجمعت هذه المراكز السلطة الدينية، اثنتان بالعراق والثالثة في فلسطين، وكان الجاعون هو رئيس المركز الديني، وقد اعترف الخليفة العباسي بجاعون العراق كرئيس عام لكل يهود دولة الخلافة، ومن بينهم بطبيعة الحال يهود مصر والسودان، وغالباً ما كان يهود السودان يخضعون لزعامة يهود مصر، وكانت جماعة اليهود لديها من التقاليد الموروثة ومن وصايا شريعة موسى ما يحول دون توتر العلاقات بينهم، وكان الاختلاف في بعض العادات مثل أن العراقيين من اليهود يقرأون كل الأسفار في عام واحد، والشام يقرأونها في ثلاثة أعوام، لكن كل سبت والأعياد ومساعدة الأخوة كانت جامعاً عاماً للكل.

ولم تكن هناك علاقة ترابطية بين الاتجاه العام الذي اتخذته قيادة الجماعة اليهودية، وبين التطورات السياسية التي مرت بها البلاد، وخضع يهود مصر والسودان لتوجيه روحي من مدرستي بابليون وفلسطين اللتين صارتا تتلقيان دعماً مالياً كبيراً من يهود مصر، وصار جاعون القدس مسئولاً عن إدارة شئون الجماعة اليهودية أمام الخليفة الفاطمي، وأصدرت السلطة الفاطمية قانوناً يحدد صلاحيات جاعون القدس، ويعطه السلطة القضائية على الربانيين أي أرباب الدين، والسلطة الدينية العليا، والإشراف العام على كل الشئون المتعلقة بالزواج والطلاق، والإشراف على التوجيه الديني والأخلاقي، وكان من سلطة الجاعون تنفيذ ورفع عقوبة الحرمان الديني، وتعيين وعزل المواطنين الدينيين، وتفويض سلطته لمن يختاره.

وازدهرت طائفة اليهود في عصر الفاطميين، الذين كانوا قد أخذوا منهم وزراء في الدولة، كما كان المعز لدين الله الفاطمي يدير جلسات حوار معهم.

الناجد: واختفت وظيفة الجاعون، وجاء بعدها الناجد، وهي كلمة توراتية، تترجم عادة إلى رئيس اليهود، وهي لقب مختصر لأمير الشعب السيد، والسيد هنا يقصد به السيد الرب، وكان يسمىPrince Of The People Of the lord وكان الناجد يعين من الدولة التي تختاره من أرباب الدين، وتطلب أن يكون أكبر الكهنة وأعلم الأحبار، متديناً، متعلماً، دارساً للكتب، مشهوراً بالوجاهة والمكانة العالية، دارساً متعمقاً في اللغة العبرانية لغة اليهود.

وصار الناجد هو رئيس يهود مصر، يأتي باختيارهم ثم تتبنى الدولة الاختيار، ولم يكن هذا المنصب يورث، ولم يكن يحدد بأجل معين، وأحياناً كان يورث بناء على كفاءة الوارث، وإذا أساء التصرف يتم عزله، وكانت الدولة تطالب الناجد أن يكون مهتماً بكل طوائف اليهود، ولا يحابي طائفة على حساب الأخرى، وقد وردت إشارات عن رئيس طائفة اليهود الربانيين، رئيس اليهود القرائين، كبير اليهود السمرة، وهذا يعني أن الناجد استمر وظيفة واحدة، ثم مع الاختلافات اختارت كل طائفة رئيساً خاصاً لها. وقد ظلت سلطة الناجد حتى العصر المملوكي.

وظهر في المجتمع الإسلامي ما يسمى مللت من كلمة ملة العربية ذات الأصل السريانى ملتات بمعنى ملة دينية معينة، وصارت فى المصطلح العثماني تعني دين وطائفة دينية ولكن الجماعة اليهودية لم تلتحق بهذا النظام، وظلت بدون قيادة دينية عامة ولم تَتَّعدا سلطة رابي أستانبول حدود موقعه ولم تنظم طائفة اليهود طبقاً لنظام مللت أو نظام الملل ولم ترتبط به، ولا يوجد أي سبب لتدخل النظام العثماني في شأن اليهود فلا هي ترغب ولا اليهود يعطون فرصة لهذا وتقدم سجلات المحاكم الشرعية الدليل على أن منصب رئيس اليهود وناجدهم ظلت قائمة حتى القرن السادس عشر الميلادي ولم تمس وظيفة الناجد بل ظل كما هو مسئولا عن عقود الزواج أو كما تسمى عقود الأنكحة وظهر منصب نائب الرئيس أو نائب الناجد، والذي كان من اختصاصاته استخلاص حقوق اليهود وعلى الأخص اليتامى والأرامل منهم وعندما اختفى منصب الناجد أو الرئيس لم يكن هذا بسبب تدخل دولة المسلمين وإنما بسبب ظروف الجماعة التي تكاثرت واتسع حجمها وصار من الصعب الامتثال لقيادة جماعية من رئيس واحد