zozoجرد حساب

زماااان في أربعة من العرب مشوا سوق أم درمان اشتروا ليهم طاقة دمورية بـ 100 قرش من تاجر هندي وفاصلوه في السعر وبعد تعب خلاها ليهم بـ97 قرشاً قعدوا في الواطة عشان يقسموا قروش الطاقة عليهم.

و قدر ما شختوا في الواطة غلبهم، (تب) يقسموها على أربعة قاموا رجعوا للتاجر الهندي قالوا ليهو :

(آ اللخو …نقولك قولة؟؟…خلها بالمية)

إيضاح ١

خير ما فعل معالي د.عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء أن تكون أولوياته في تحقيق السلام بين جميع أطياف الشعب السودانيين الذين اختلفوا على مدى العهود كل له مطالبه اتت بشريات السلام ولكن ما يظهر في الوضع الحالي كلما يتم انضمام طرف للسلام يعاد تفصيل الجلابية (من على الله لجناح أم جكو (الأجنحه ذاتها كترت) والبعض عاوزها بسديري وفي ناس عاوزه تغيير قماش الجلابية من أصلو… عموماً حتى لا تعاد القسمة تاني لا بد من وضع قالب سوداني يسع الجميع برضاء تام لكل الأطراف وتغيير منهج حكم السودان ككل دون استعجال.

إيضاح ٢

نحن على أعتاب الدرج الأخير من العام ٢٠٢٠ وأجمع معظم الناس وفي كل العالم إنها سنة مشؤومة خسائرها أكثر من أرباحها ولجرد هذه السنة في (السودان) بدأت بتقفيل البلوفة و(الأرصدة) التي نعتمد عليها ثم ظهرت أم المشاكل العالمية كورونا م وما أدراك ما كورونا شماعةالجلابية) مع إنو علمتنا وثقفتنا كتير في النظافة والتعقيم ومعرفة جميع الأدوية بقينا صيدلية متحركة

وعرفنا فوائد العلاج البلدي… . فقدنا فيها خيرة أهل السودان.. يكفي أنها أخذت (والدي)نسأل الله لهم جميعاً الرحمة والمغفرة

حرمت أطفالنا وشبابنا من التعليم وأصبحوا(مربدين) سنة بفهم جيل السلم التعليمي السابق يعني عايدين سنة من عمرهم… سددنا فيها ديون دولارية لم تظهر في ميزانيات الأعوام السابقة حملت على الشعب السوداني الغلبان

ليس له فيها لا ناقه ولا جملَ وفي انتظار رفع الإرهاب وأكل الكباب ..

رفع الدعم فيها لكن أثبتت أن الشعب السوداني يعيش في كل الأجواء بفضل التعاضد والكرم صفوف أظهرت معدن السوداني(أصول ثابتة) أسألوا الـ(عريس)…

وعن الأيام المتبقية للعام ٢٠٢٠ يجب فتح حساب مخاطر غير معروفة يتم الصرف عليه من الحساب (التجميعي)…

إيضاح ٣

ونحن مقبلون على تقفيل حسابات ٢٠٢٠ نخشى ليوم ١٩ ديسمبر أن يكون نقمة وليس نعمة دا تاريخ عيد ميلادنا الحقيقي ما التسنين منحنا فيه استقلالنا وحريتنا وسلامنا وعدالتنا.. فلنجعله يوماً للعمل والتسامح والإخاء

(خلونا بدل ما نقفل كوبري نقفل ميزانية)

إيضاح ٤

حتي المراجع الخارجي الأمريكي جهز تقريرو للعام ٢٠٢٠ وسطر مشروع بمراقبة أموال الجيش والأجهزة الأمنية والعسكرية وأصولها وميزانياتها بس في قيد تسوية أسهل من كدا يخلو كل الشعب السوداني يفوز باللوتري ويمشوا أمريكا وهم يجو يدخلوا السودان من باب حقوق الإنسان

رصيد أرباح منقوووول

اجعل لكل شخص حساباً خاصاً في دفتر حياتك ثم ضع فيه سلبياته في الجانب المدين واجابياته في الجانب الدائن وفي نهاية كل فترة زمنية محددة قم بترصيد الحساب وترحيل رصيده المدين إلى حساب الديون المعدومة ورصيده الدائن إلى حساب الاستثمار لكي ترد له الجميل مع أرباحه المحققة.