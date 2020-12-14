وزير الخزانة الأمريكي: شطب السودان من قائمة الإرهاب فصل جديد في العلاقات بين البلدين

واشنطن: السوداني

قال وزير الخزانة في الولايات المتحدة ستيفن منوشبن، إن الخزانة الأمريكية تتطلع إلى العمل مع أعضاء الكونغرس من الحزبين، ومع السودان للمساعدة في سداد متأخراته في المؤسسات المالية الدولية وتعزيز جهود السودان لتأمين تخفيف الديون في عام 2021.

‏وأعلن منوشبن أن شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يفتح اليوم فصلاً جديداً في العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان. وقال: “نشيد بجهود الحكومة الانتقالية لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ومجلس السيادة، وكذلك الشعب السوداني، في اتخاذ خطوات جريئة أدّت إلى إجراءات اليوم”، مضيفاً: “كما نلاحظ الإصلاحات الاقتصادية، وإصلاحات الحوكمة المستمرة والصعبة التي تتبعها الحكومة الانتقالية من أجل خلق اقتصاد مستقر ومُتنامٍ، يُوفِّر الفرص لجميع السودانيين للمشاركة في الإمكانات الاقتصادية للبلاد”.