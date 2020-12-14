(الري) تنعي وزيرها الأسبق

الخرطوم: السوداني

نعى وزير الري والموارد المائية ياسر عباس محمد عل، ووكيل الوزارة ضو البيت عبد الرحمن منصور، والعاملون بالوزارة، وزير الري الأسبق يحيى عبد المجيد الذي توفي بالخرطوم مساء الأحد الماضي.

وُلد المهندس المستشار يحيى عبد المجيد عام 1925، وتخرج في كلية غوردون عام 1950، وتلقى دراساته العليا ببريطانيا، وعمل بمواقع مختلفة في السودان حتى تولى منصب وكيل وزارة الري، ثم وزيراً للري والقوى الكهربائية المائية.

وشهدت فترة توليه منصب مساعد الأمين العام وسكرتير المؤتمر الدولي للمياه بداية وضع الأُسس للاتفاقيات الدولية للتعاون حول استخدامات المياه، كما ساهم محلياً في إنشاء القناة الرئيسية لامتداد المناقل، ومشاريع خزاني الروصيرص وخشم القربة، ثم مشاريع السوكي والرهد في مراحلهما الأولى.

عمل بعد تقاعده في مجال الاستشارات الهندسية داخل وخارج السودان.

وأشرف على مشاريع بكينيا ولوسوتو والسنغال وإيران، كما عمل مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.