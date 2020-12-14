البنك المركزي يطلب من البنوك المحلية العمل ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الخرطوم: السوداني

قال البنك المركزي، إن قرار شطب السودان من قائمة الإرهاب يساعد البلاد على التوسُّع في حركة التبادُل التجاري وانسياب التحاويل عبر المصارف، مِمّا يسهل عمليات استرداد عوائد الصادرات.

وأكد بيانٌ صادرٌ من البنك المركزي على ضرورة “تقوية المصارف السودانية بما يشجع البنوك الخارجية للتعامل معها”، مُطالباً المصارف المحلية بالعمل على استعادة وتوسيع علاقة المراسلة مع المصارف الخارجية.

ودعا البيان، البنوك المحلية بـ”إبراز صورة إيجابية للسودان من خلال تحسين درجة تصنيفه في مجال مكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالترويج له كدولة مُلتزمة ومُتعاونة مع الجهات الرقابية الدولية”.