المالية تُوافق على إنشاء بورصتين للذهب والمعادن والمحاصيل الزراعية

الخرطوم: السوداني

وافقت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على إنشاء بورصة للذهب والمعادن والمحاصيل الزراعية.

وَأَكّدَت وزيرة المالية د. هبة محمد علي، أنّ سُلطة تنظيم أسواق المال تُعتبر من أهم المُؤسّسات، خاصةً بعد رفع العقوبات وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودخوله حيِّز التنفيذ اليوم.

وقالت إنه يُشجِّع على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للسودان، مُوضِّحة أنّه من أهم مهام سُلطة تنظيم الأسوق منح التراخيص لإنشاء الأسواق المالية على اختلافها وكافة الجهات المُتعاملة في القطاع المالي من شركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية وشركات الوساطة المالية والوكلاء ومراكز الإيداع .

وأشارت هبة إلى أن الوزارة سوف تعتمد عليها في طرح الأوراق المالية لتقليل الاستدانة من النظام المصرفي لمكافحة التضخم كأحد أهداف موازنة العام 2021م، ووجّهت بمراجعة كافة شركات الوساطة المالية العاملة حالياً.

من جانبه، قال مدير عام سلطة تنظيم أسواق المال، د. شوقي عزمي محمود: المتوقع أن يكتمل العمل في البورصة خلال الأشهر القليلة القادمة .

وأشار إلى أن قيام البورصة في كل ولايات السودان يحد من عمليات التهريب، ويُتيح للمُنتجين بيع مُنتجاتهم عبر البورصة وفق السعر العالمي مِمّا يُبشِّر بالتوسع في الإنتاج نتيجة للأسعار المجزية.