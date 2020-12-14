وزارة العدل: أموال التسوية لا تزال في حسابٍ خاصٍ

الخرطوم: السوداني

قالت وزارة العدل، إنه لن يتم التصرُّف في أموال التسوية الخاصة بتعويض عائلات ضحايا تفجير السفارتين البالغة 335‪ مليون دولار، قبل صُدُور تشريع من الكونغرس يُعيد الحصانة للسودان.

وقالت وزارة العدل، في بيانٍ، تلقّته “السوداني”، إن مبلغ الـ335 مليون دولار، محفوظ حالياً في حساب خاص، في انتظار صُدُور تَشريع الكونغرس، ولن يتم التصرُّف فيه إلا بصدور ذلك التشريع المحصن للسودان.

وأشارت إلى أن المسار الذي تعمل حكومة الانتقال عليه والخاص بصدور تشريع يُعيد حصانة السودان ومُعالجة ما ترتّب على البلاد قانوناً بسبب القضايا التي رُفعت ضده، مُنفصل عن مسار عن شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وتعهّدت وزارة العدل بالعمل على “ضمان عدم محاسبة السودان مرة أخرى عن قضايا تاريخية تعود إلى الفترة التي كان مصنفاً فيها كراعٍ للإرهاب”.