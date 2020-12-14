عاجل… د. حمدوك: سنحصل على ٨ ملايين جُرعة من لقاح فيروس كورونا قريباً.. وأسعى في رفع إضراب نُوّاب الأطباء

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عاجل… د. حمدوك: رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، تعني عودتنا كبلدٍ مُحترمٍ يحتل مكانه بين الشعوب، وهذا تم بفضل الشعب السوداني وصراعه ضد الديكتاتورية منذ ٣٠ يونيو ٨٩ حتى ثورة ديسمبر.. والتحية والمجد لجميع شهداء الثورة المجيدة
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عاجل… د. حمدوك: رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، تعني عودتنا كبلدٍ مُحترمٍ يحتل مكانه بين الشعوب، وهذا تم بفضل الشعب السوداني وصراعه ضد الديكتاتورية منذ ٣٠ يونيو ٨٩ حتى ثورة ديسمبر.. والتحية والمجد لجميع شهداء الثورة المجيدة
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