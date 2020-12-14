رئيس الوزراء: مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وميل شركاء السلام نحو المُكوِّن العسكري، لا علم لي به.. عموماً هو تحالُفٌ من الطبيعي أن تحدث فيه التقاطُعات، وهي أمورٌ يجب أن لا تزعجنا.

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رئيس الوزراء: الشفافية في إدارة الشركات العسكرية مَطلبٌ أَساسيٌّ لا تراجع عنه.. جميع جيوش العالم لديها شركة تعمل في تخصُّصها الفني والعسكري.. لكن عمل الشركات في قطاع الإنتاج غير مقبولٍ، وأحد الحلول أن نُحوِّلها لشركات مُساهمة عامة.
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رئيس الوزراء: الشفافية في إدارة الشركات العسكرية مَطلبٌ أَساسيٌّ لا تراجع عنه.. جميع جيوش العالم لديها شركة تعمل في تخصُّصها الفني والعسكري.. لكن عمل الشركات في قطاع الإنتاج غير مقبولٍ، وأحد الحلول أن نُحوِّلها لشركات مُساهمة عامة.
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