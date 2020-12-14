رئيس الوزراء: مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وميل شركاء السلام نحو المُكوِّن العسكري، لا علم لي به.. عموماً هو تحالُفٌ من الطبيعي أن تحدث فيه التقاطُعات، وهي أمورٌ يجب أن لا تزعجنا.