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رئيس الوزراء: مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وميل شركاء السلام نحو المُكوِّن العسكري، لا علم لي به.. عموماً هو تحالُفٌ من الطبيعي أن تحدث فيه التقاطُعات، وهي أمورٌ يجب أن لا تزعجنا.

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By alsudani 0
alsudani
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