قطر تُرحِّب بإلغاء الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف السودان دولةً راعيةً للإرهاب

الدوحة: وكالات

رحّبت دولة قطر، بإلغاء الولايات المتحدة الأمريكية، تصنيف السودان دولةً راعيةً للإرهاب.

وعبّرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن أملها في أن تفتح هذه الخطوة المُهمّة الباب واسعاً أمام السودان لتحقيق تطلُّعات شعبه الشقيق في الانتقال الديمقراطي والحرية والسلام والعدالة والازدهار الاقتصادي، ونوه البيان إلى أن دولة قطر ظلّت تُنادي في المنابر كافة بضرورة إلغاء تصنيف السودان دولةً راعيةً للإرهاب لتمكينه من مواجهة التحديات، كما أكد على استمرار دعم قطر الكامل للسودان من أجل الحفاظ على سيادته ووحدته وأمنه واستقراره.