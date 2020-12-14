السودان يسحب الجنسيّة من راشد الغنوشي

الخرطوم: السوداني

أفاد موقع إذاعة فرنسا الدولية يوم الأحد، بأن السلطات السودانية سحبت الجواز من رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، من بين 3548 جواز سفر منحها النظام السابق لشخصيات مؤثرة.

وحسب المصدر ذاته فإن السلطات السودانية قامت بإعادة فحص نظام الحصول على الجنسية الذي قام بوضعه الرئيس المعزول عمر البشير.

وتم للغرض تشكيل لجنة لفحص جوازات السفر الصادرة في عهد البشير، وقالت إذاعة فرنسا الدولية إنه منذ سقوط البشير، تعيد السلطة الجديدة فحص نظام الحصول على الجنسية الذي كان يمارس منذ ثلاثين عاما في ظل النظام القديم، حيث تم منح العديد من جوازات السفر لمصالح سياسية أو دبلوماسية أو مالية.

وأشارت إلى أنه تم إلغاء جوازات السفر بسبب مشاكل أمنية أو صحية مع حامليها، أو بسبب الحصول على المستند بطريقة احتيالية.