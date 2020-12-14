الخارجية توضح اعتزام اثنين من مساعدي الملحق العسكري بلندن اللجوء ورفض العودة

الخرطوم: السوداني

أصدرت وزارة الخارجية بياناً صحفياً اليوم الاثنين وضحت فيه ملابسات رفض إثنين من مساعدي الملحق العسكري بسفارة السودان فى لندن، فى نهاية أغسطس الماضي، بعد تسوية مستحقاتهما وتسلم تذاكرهما العودة إلى السودان، وعزمهما على طلب اللجوء السياسي.

وأعربت وزارة الخارجية عن أسفها لإتخاذ مساعدي الملحق العسكري المذكورين قرارهما الشخصي المعني دون تقدير للإعتبارات العامة المتعلقة بالوظيفة الرسمية التي كانا يؤديانها.

ونفت الوزارة تقدم أي من العاملين الأخرين بها طلب الحصول على اللجوء السياسي، حيث يقوم جميع العاملين فى السفارة بآداء واجباتهم الموكلة إليهم.

وقال البيان إن وزارة الخارجية ” تؤكد أنها ستعمل على تأكيد إلتزام جميع العاملين فيها بالنظم والضوابط والإعتبارات ذات الصلة.