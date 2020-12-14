السفير السعودي يهنئ الشعب السوداني وحكومته بمناسبة رفع السودان من القائمة السوداء

الخرطوم: السوداني

بعث سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم علي بن حسن جعفر، باحر التهاني وبالتبريكات الخالصة للسودان حكومة وشعبا بمناسبة رفع أمريكا لاسم السودان من القائمة السوداء عقب صدور إعلان وزارة الخارجية الامريكية رسميا.

وقال بن حسن: “ظلت القيادة بالمملكة العربية السعودية تدعم كل المساعي التي من شأنها تساعد على رفع اسم السودان الشقيق من القائمة السوداء التي عطلت مسيرة التنمية فيه لاكثر من عقدين، وبحمد الله تكللت الجهود المبذولة من قبل المملكة ومساعيها الحثيثة الداعمة للسودان في تحقيق هذا الإنجاز الكبير الذي افرح الشعب السوداني واصدقائه من الدول الشقيقة”.