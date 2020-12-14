نشوب حريق بمستشفى سوبا يتسبب في إنقطاع التيار الكهربائي لساعات

الخرطوم: السوداني

شب حريق بالأشجار والأحراش المتراكمة شرق مستشفى سوبا الجامعي، صباح اليوم الاثنين وامتد إلى الركن الشمالي الشرقي، متسبباً في إتلاف توصيلات الكهرباء مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بالمستشفى لعدة ساعات.

و تم الاتصال بقوات الدفاع المدني والمطافئ ، التي باشرت فور وصولها احتواء الحريق، ونجحت في ذلك.

فيما قامت الجهات المختصة بالهيئة القومية للكهرباء لإصلاح العطل، و استعادة التيار الكهربائي.

وأكد مدير مستشفى سوبا الجامعي، الدكتور شداد محمد محمود، بأنه لم تحدث خسائر في الأرواح أو إصابات، ولم يتأثر العمل بكافة أقسام المستشفى، وشكر إدارة الجامعة على متابعتها المستمرة والاطمئنان على سلامة الجميع.