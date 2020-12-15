عبرنا أولى حواجز .. ماراثون الانعتاق !

( في أغسطس 1993 أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب رداً على استضافته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن .. وفي عام 1996 أوقفت الولايات المتحدة عمل سفارتها في الخرطوم .. في مطلع نوفمبر 1997 أصدر الرئيس “بيل كلينتون” قراراً تنفيذياً بفرض عقوبات مالية وتجارية على السودان .. تم بموجبها تجميد الأصول المالية السودانية .. ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية للبلاد .. وألزمت الشركات الأمريكية والمواطنين الأمريكيين بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع السودان .. وجاء في القرار إن “السودان يمثل مصدر تهديد لأمن الولايات المتحدة القومي ولسياستها الخارجية”.. في اغسطس 1998 شنت الولايات المتحدة هجوماً صاروخياً على مصنع الشفاء للأدوية في السودان بتهمة قيام المصنع بانتاج المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة أسلحة الكيميائية وذلك في أعقاب الهجوم على سفارتي الولايات المتحدة في العاصمة الكينية نيروبي وعاصمة تنزانيا دار السلام .. في العام 2002 صدر “قانون”سلام السودان” وهو القانون الذى ربط معالجة العقوبات الامريكية على السودان بالتقدم الذي يتم إحرازه في المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان آنذاك .. و في عام 2006 فرض الكونغرس في عقوبات إضافية ضد “الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية” بسبب اعمال القتل والانتهاكات الواسعة في اقليم دارفور غربي السودان. واصدر الرئيس الامريكي جورج بوش الابن قراراً بالحجز على اموال 133 شركة وشخصية سودانية ..)

أعلاه باختصار قصة بداية وتطور ومسار العقوبات الأمريكية على السودان .. وهى تؤكد أن تلك العقوبات كانت ذات صلة مباشرة بسياسات النظام السابق وفلسفته في الحكم .. وبالطبع نلاحظ أنه ليس صحيحا أن العقوبات فرضت بسبب الهجوم على السفارتين .. ولا على المدمرة كول .. ولا بمحاولة اغتيال الرئيس المصري حسنى مبارك .. رغم أنها الأقرب زمنيا من تاريخ فرض العقوبات .. من وقائع أخري كثيرة حاول البعض أن يروج أنها سبب العقوبات ..!

إذن .. فرض العقوبات كان ذا صلة عضوية بطبيعة النظام السابق .. الذى أقر العنف منهجا في الداخل والخارج .. كما تصور أن بمقدوره أن يسود العالم .. لذلك كان متوقعا جدا أنه بمجرد حدوث التغيير السياسي في السودان .. أن تعيد الكثير من دول العالم رؤيتها للسودان ونظرتها لعلاقتها معه وكيفية التعاطي مع الشأن السودانى .. وعلى رأس هذه الدول بالضرورة .. الولايات المتحدة الأمريكية .. !

فإذا كانت هذه الحقيقة هى الخلفية التي كللت صدور القرار الأمريكي برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب .. فإن ثمة حقائق قد صاحبت ذلك ووسمت التعامل الحكومى مع هذا الملف .. وفي ظنى أن ثلاثة معطيات رئيسية قادت السودان الى هذه النتيجة .. اولاها إصرار رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك على الإشراف المباشر وبنفسه على هذا الملف .. وثانيها اختيار فريق مؤهل من كل الجهات ذات الصلة بدءا من الخارجية ومرورا بالقطاع العدلي والاقتصادي وانتهاءً بالمخابرات .. وبقاء هذا الفريق ولأكثر من عام متصل في ميدان المعركة .. أي واشنطن .. حتى تكللت الجهود بالنجاح .. وأخيرا تفويض وزير العدل لوحده بالتعاطي الإعلامي مع الملف .. الذي انتهى في نهاية المطاف الى ملف قانوني شائك .. كان التعامل معه في حاجة لغاية الحرص والانضباط .. وليس المزايدات السياسية أو التهريج الإعلامي .. وهذا ما جعل التعليقات الحكومية الإعلامية في هذا الملف شحيحة جدا .. وهذا هو عين ما جعل ما حدث ممكنا .. وأن يعبر السودان .. اولى حواجز ماراثون الإنعتاق الطويل .. فحقا شكرا حمدوك .. والذين معه ..!