د. جبريل إبراهيم يؤكد على قومية حركة العدل والمساواة

الخرطوم: السوداني

أكد رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم، أن حركة العدل والمساواة ذات توجه قومي وتضم كل مكونات الشعب السوداني، وذلك بهدف إيجاد سودان واحد وقومي يتمتّع فيه الجميع بالحريات.

وقال جبريل بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سونا) اليوم الثلاثاء، إن العدل والمساواة ظلت على الدوام تعمل وفق أسس محددة تستوعب كل مكونات البلاد، واصفاً شهداء حركة العدل والمساواة الذين قدموا أرواحهم في سبيل الوطن بالأبطال، مشيراً إلى مواصلة الحركة جهودها لدعم أسر الشهداء ومعالجة الجرحى ومعرفة مصير المفقودين.

ودعا جبريل، عضوية حركة العدل والمساواة السودانية إلى توسيع المشاركة لتشمل كل السودان والاستعداد منذ الآن للانتخابات، مشيراً إلى أن تنفيذ الخطط والبرامج يحتاج إلى تفويض شعبي وهو لا يتأتى إلا عبر الانتخابات الحرة النزيهة.