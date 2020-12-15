إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبحر الأحمر

الخرطوم: السوداني

أصدر والي البحر الأحمر، قراراً بإعلان حالة الطوارئ الصحية ببورتسودان اعتباراً من 14 ديسمبر الجاري والى حين إشعار آخر.

وألحق ذلك بإصدار أمر الطوارئ رقم (15) لسنة 2020 الخاص بتنفيذ توصيات الغرفة العليا لإدارة ازمة كورونا، ونص الأمر على الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بلبس الكمّامات وغسل الأيدي والتباعد الجسدي بدُور العبادة والمواصلات العامة، بجانب تخفيض العمالة بنسبة (50%)، على أن يترك تقدير الأمر لمدير الوحدة، إلى جانب منع الحفلات العامة والجماهيرية والمناسبات الخاصة، وإيقاف احتفالات رأس السنة من تجمعات ورحلات وحفلات بكل مظاهرها.

كما نص الأمر على تطبيق العقوبات الواردة في قانون الطوارئ والسلامة لسنة ”1997″ على كل من يخالف أحكام هذا الأمر، وذلك حفاظاً على صحة مواطني الولاية من تفشي فيروس كورونا “الموجة الثانية”.