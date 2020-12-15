مناع: لجنة إزالة التمكين تتخذ قراراتها بالإجماع والأعضاء بعيدون عن أي تحرٍ تقوم به

الخرطوم: السوداني

انطلقـت اليوم، أعمال الاجتماع الأول للجان تفكيك الولايات، بمقر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة بالخرطوم.

وقال مقرر اللجنة د. صلاح مناع، إن أعضاء اللجنة بعيدون عن أي تحرٍ تقوم به اللجنة، وإن القرارات يتم اتخاذها بالإجماع، وتخضع لدراسة ومراجعة حال اعترض أحد أعضاء اللجنة، داعياً لجان الولايات إلى مزيد من التنظيم والترتيب مع المركز، لافتاً الى أن لجنة التفكيك ستقوم بزيارات الى الولايات للوقوف على العمل بها.

من جانبه، قال عضو اللجنة، وجدي صالح، إن الاجتماع يستهدف تبادل الخبرات، مؤكداً حرصهم على صحة المعلومة وكيفية التواصل وخلق قاعدة بيانات عن الفساد، وأشار الى أن الولايات عانت من الفساد الكثير، وشدد على تفكيك البنية الاقتصادية والقانونية والتشريعية للنظام البائد والوصول لنتائج جيدة.

يُذكر أن الاجتماع سيناقش اليوم عمل اللجنة القانونية والتنفيذية والمتابعة واللجنة الإعلامية، وسيقوم غدا بمراجعة الاستثمارات والشركات والخدمة المدنية، قبل أن يختتم جلساته والتي سيخاطبها رئيس اللجنة وعضو مجلس السيادة الفريق ركن ياسر العطا.