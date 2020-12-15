(السوداني) تكشف التفاصيل الغزال يخطط لمسيرته التدريبية

بدأ لاعب الهلال السابق وقائد هلال الابيض الحالي مهند الطاهر التخطيط مبكراً لمسيرته التدريبية، وينوي اللاعب الشهير بالغزال اقتحام مجال التدريب عقب اعتزال كرة القدم، وشارك اللاعب مهند الطاهر في كورس اللاعبين الدوليين الذي يقام باتحاد الكرة تحت اشراف المحاضر الالماني الجنسية ايت عبد الملك.

وقال مصدر مقرب من اللاعب مهند الطاهر إن الاخير مشروع مدرب كبير عقب مغادرته المستطيل الاخضر.. واضاف بان ولوج الغزال الى ميدان التدريب لا يعد مفاجأة خاصة وان اللاعب منذ وقت مبكر مهتم للغاية بتدوين كل الملاحظات المهمة التي تم تقديمها لهم كلاعبين من المدربين الكبار.

واشار المصدر خلال حديثه مع ( السوداني) الى أن الغزال واحد من اللاعبين الذين استفادوا كثيرا من مدرب الهلال الاسبق الفرنسي دييغو غارزيتو ونجله انطوني، مشيراً ال أن اللاعب كان يحرص على تدوين كل الملاحظات ويستفسر عن عدد من التدريبات وهو الامر الذي جعله محط الانظار وقتها.

يذكر أن عددا من اللاعبين السابقين انتظموا في كورس اللاعبين الدوليين وابرزهم الكابتن فيصل العجب سيدو والظهير الاسبق اسماعيل صديق بالاضافة الى مهند الطاهر وآخرين.