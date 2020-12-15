فيفا يؤكد شرعية مجلس سوداكال

تسلّم اتحاد كرة القدم خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا” بشأن أزمة نادي المريخ امس ( الاثنين).

وبحسب ( الفيفا) أبدى ملاحظات على النظام الأساسي لنادي المريخ وطالب بإعادته وإجراء جمعية عمومية لانتخاب لجان عدلية تمهيدًا لعقد انتخابات للإتيان بمجلسٍ جديدٍ في فترة لا تتعدى الربع الأوّل من العام المقبل.

ووفقًا للمصادر فإنّ مجلس إدارة اتحاد كرة القدم سيبحث خلال اجتماعه المنعقد حاليًا قرار الفيفا لإصدار قرارٍ نهائي حول أزمة نادي المريخ.

ويسود الغموض الموقف الإداري بنادي المريخ، بعدما تمسّك آدم عبد الله سوداكال باستمرار مجلسه، فيما ترى فئة نهاية فترة المجلس في الرابع من أكتوبر الماضي.