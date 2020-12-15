قناة المريخ تحسم”الجدل” بشأن بثّ مباراة إنييمبا النيجيري

كشفت قناة المريخ الفضائية عن أنّها دفعت بعرضٍ جديدٍ لمجلس إدارة النادي لبثّ مباراة الفريق المرتقبة في دور الـ”32″ من أبطال أفريقيا.

وأوضحت القناة في بيانٍ صادرٍ، أمس أنّه ورغم أنّها قناة النادي الرسمية والتي يحقّ لها نقل جميع المباريات إلاّ أنّها دفعت بعرضٍ سابقٍ وصفته بالأعلى في تاريخ نقل المباريات دون النظر للمسائل الربحية.

وأضافت” تكلفة نقل المباراة لا يعوضها الإعلان في ظلّ الظروف الاقتصادية الحرجة وكان القصد في المقام الأوّل دعم نادينا في المشوار الإفريقي وهذا واجبنا تجاه محبوبنا الأول”.

وأماطت القناة اللثام بشأن ما جرى حول بثّ مباراة المريخ أمام أتوهو الكنغولي في دور تمهيدي أبطال إفريقيا.

وأشارت إلى أنّها تكبّدت خسائر كبيرة بسبب منعها من الإعلان قبل المباراة حول الاستاد.

وأضافت” كان العرض الأوّل لمباراة اتوهو الكنغولي مبلغ مليار جنيه سوداني تمّ تسليمه ويعتبر أعلى قيمة عرض تلفزيوني لنقل مباراة في السودان ويتضمّن العرض بثا تلفزيونيا ورعاية مقسمة على الإعلان حول الملعب إلاّ أنّنا لم نتمكّن من الاستفادة من الجانب الإعلاني بسبب عدم السماح لنا بتركيب الإعلانات قبل المباراة بعد رفض مدير استاد الهلال الذي وضّح أن الإعلان داخل ملعب الهلال تمّ بيعه لجهة أخرى”.

وأردفت” هذا كبّد قناتنا خسارة مالية قدرها ٧٥٠ ألف جنيه ورغم ذلك لم نطالب باسترداد المبلغ”.

وأبانت القناة أنّها في انتظار ردّ مجلس إدارة نادي المريخ بعدما دفعت بعرضها الرسمي، مشيرةً إلى أنّها وجدت ترحيبًا كبيرًا من المسؤولين من الاستثمار بالنادي وأنّ الأمر ما زال في مرحلة التفاوض.

وفي الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري، يستقبل المريخ السوداني نظيره إنييمبا النيجيري في دور الـ”32″ من أبطال إفريقيا.