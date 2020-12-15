لافتتاح مجمع وادي النيل لصناعة الخبز.. وزير التموين والتجارة المصري في الخرطوم

الخرطوم: السوداني

وصل الخرطوم مساء اليوم، وزير التموين والتجارة المصري د. علي المصيلحي، في زيارة تستغرق يومين. وكان في استقبال الدكتور علي المصيلحي، بمطار الخرطوم الدولي، وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني، وسفير مصر في السودان السفير حسام عيسى، وطاقم السفارة المصرية.

وقال سفير مصر في السودان السفير حسام عيسى، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الدكتور علي المصيلحي، سيشارك غداً في افتتاح مجمع وادي النيل لإنتاج وتطوير صناعة الخبز في السودان، الذي يضم 10 خطوط إنتاج آلية، كانت أهدتها مصر للسودان، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو مليون ونصف المليون رغيف خبز يومياً.

وأوضح أن المصري، سيعقد جلسة مباحثات غداً مع وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني.

وأضاف أنّ المباحثات ستتناول وسائل الاستفادة من تجربة مصر في توزيع السلع الاستهلاكية، وكذلك عقد دورات تدريبية للكوادر السودانية في الرقابة على السلع التموينية، حيث تقدم مصر للجانب السوداني ٢٥ منحة تدريبية في مجال مباحث التموين، في دورة من المقرر أن تُعقد في القاهرة في شهري فبراير ومارس من العام ٢٠٢١.