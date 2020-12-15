“طيبة برس” تُدرِّب (120) صحفياً وإعلامياً على مُناهضة خطاب الكراهية بشرق السودان

الخرطوم: السوداني

قامت مؤسسة “طيبة برس” بعمل دورة تدريبية إعلامية بولايتي البحر الأحمر وكسلا لفترة قاربت الأسبوعين، نفّذت خلالها مجموعة من ورش العمل في بورتسودان وكسلا، ناقشت “دور الإعلام في كشف الأخبار الزائفة والشائعات ومناهضة خطاب الكراهية وتعزيز السلام”، استفاد من هذه الورش حوالي (120) صحفياً وإعلامياً من كافة مؤسسات وقطاعات الإعلام ومراسلي الصحف والوكالات في الولايتين.

يُذكر أنّ ولايتي كسلا والبحر الأحمر شهدتا مؤخراً حالات وأحداثاً مؤسفة، كان الإعلام والتعاطي غير المسؤول معه، واحدة من أبرز أسلحة تلك الأحداث.

ويشهد مطلع العام المُقبل تنظيم ورش مماثلة بالخرطوم.

وكانت مديرة برامج التدريب بطيبة برس إيناس لطيف، قالت إن التدريب يجئ في ظل الاهتمام الاستراتيجي لطيبة برس برفع قدرات الإعلاميين في كافة ولايات السودان بصورة منهجية ومستمرة، مشيرةً إلى أن خُصوصية وضع ولايتي البحر الأحمر وكسلا، تضع صلات وثيقة ما بين خطاب الكراهية وديناميات بناء واستدامة السلام والتعايش الأهلي من خلال رفع الحساسية والوعي المهني والحقوقي بخطاب التضليل، مُؤكِّدةً استمرار التدريبات مع فئات إعلاميي الولاية في العام المُقبل، في برامج متقدمة ومستمرة، مُعربةً عن شكرها للتعاون الفائق الذي قدّمته السفارة السويسرية بالسودان.