الهلال يكسب قضيته ضد (كاف)

الخرطوم: السوداني

كسب نادي الهلال استنئافه لدى المحكمة الرياضية الدولية بلوزان (كاس) ضد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، حيث أنصفت (كاس) الهلال بتقليص عقوبته المفروضة عليه من قبل (كاف) بحرمانه من جماهيره لأربع مباريات متتالية داخل ملعبه إلى مباراتين فقط، وتقليص الغرامة المالية من 100 ألف دولار إلى 30 ألف دولار، وكان الهلال قد كلّف المحامي البرتغالي بيدرو لمتابعة حيثيات القضية لدى (كاس) التي وجهت اللوم للاتحاد الأفريقي بعدم استماعه لنادي الهلال في القضية وقتها، وحمّلت كل تكاليف القضية للاتحاد الأفريقي.

هذا، ووجهت المحكمة الرياضية، إنذاراً شديد اللهجة لنادي الهلال بعدم عودة جماهيره للسلوك غير الرياضي في المباريات الأفريقية المقبلة، نظراً لتجدد العقوبة مرة أخرى لمباراة إضافية حال حدوث ذلك.