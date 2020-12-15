طالع الإجابات الطريفة لسائقي الأجرة في السودان على سؤال أغرب (شُحنة) حملتها لراكب

الخرطوم: محمد الطاهر

أجاب سائقو الأجرة عبر التطبيقات الذكية، في السودان، إجابات طريفة لسؤال عن أغرب (شُحنة) حملتها صحبة راكب خلال عملك.

وجاءت الاجابات على صفحة خاصة بهم على فيسبوك كالآتي: 3 كجم ذهب خام، مشوار إلى مصفاة الذهب.

وصلني طلب من طلمبة النحلة عبيد ختم إلى امدرمان الفتيحاب، شخص أرسل معي مفاتيح البيت إلى شقيقه وكلفهم المشوار أكثر من 1000 جنيه.

وعلق آخر وصلني طلب من أجنبي كان مشترطا في الطلب “برودة تكييف السيارة” عندما وصلته قال لي أنا منتظر شخص هنا ومرهق عايز أنوم شغل التكييف واترك السيارة واقفه وكانت الأجرة 2500 جنيه.

وكانت من أغرب المواقف لأحدهم “قفص ثعابين”، واجاب أحدهم “عدد من الأرانب الصغيرة” فيما علق آخر كان مشوار لتوصيل قطة من شارع الستين إلى كافوري.